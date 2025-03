Innovazione e futuro: Fondazione Marazzato sostiene “I Giovani e le Scienze”.

• LA FONDAZIONE MARAZZATO PRENDERÀ PARTE IN QUALITÀ DI SPONSOR AL 37° CONCORSO “I GIOVANI E LE SCIENZE” ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE

La Fondazione Marazzato parteciperà come sponsor alla 37ª edizione del concorso I Giovani e le Scienze, organizzato da FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. La manifestazione, che si terrà a Milano da sabato 15 a lunedì 17 marzo 2025, ha anche lo scopo di fungere da selezione italiana per l’European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) e rappresenta un'importante vetrina per i giovani talenti nel campo della ricerca e dell’innovazione.

Per la Fondazione Marazzato questa collaborazione è un’ulteriore conferma dell’impegno nella promozione della cultura e della sostenibilità sociale, valori fondamentali alla base delle sue attività. In qualità di sponsor, la Fondazione supporta attivamente il concorso, a cui contribuirà offrendo uno dei premi destinati ai progetti più meritevoli.

Il riconoscimento sarà consegnato personalmente al vincitore durante la cerimonia di premiazione di lunedì 17 marzo, che avverrà a partire dalle 10:45 nella sede di FAST a Milano, al numero 2 di Piazzale Rodolfo Morandi, da Alberto Marazzato, presidente della Fondazione, e dall’ing. Eleonora Longo, Coordinatrice della divisione Ricerca e Sviluppo del Gruppo Marazzato a cui la Fondazione fa capo. Il loro intervento sottolineerà l’importanza di investire nei giovani e nella loro formazione, promuovendo iniziative che favoriscano la crescita culturale e imprenditoriale delle nuove generazioni in linea con i valori che la Fondazione Marazzato diffonde.

Il concorso I Giovani e le Scienze accoglie ogni anno studenti dai 14 ai 20 anni, selezionando i migliori progetti di ricerca in ambito STEM (l’insieme delle materie scientifiche che includono tecnologia, ingegneria e matematica) e rappresenta anche un’opportunità di scambio internazionale accogliendo anche progetti di studenti provenienti da Paesi esteri. L’edizione 2025, oltre ai 30 progetti finalisti presentati da 74 studenti, ospiterà anche 10 proposte provenienti da Brasile, Lussemburgo, Messico, Portogallo, Spagna, Taiwan, Tunisia e Turchia, confermando la portata globale dell’iniziativa.

La Fondazione Marazzato ha tra i suoi valori fondanti proprio il sostegno alla cultura, ai giovani e all’ambiente. Attraverso di essa, il Gruppo Marazzato, azienda leader nei servizi ambientali, promuove la cultura d’impresa, la collaborazione tra aziende e istituzioni, la sostenibilità sociale con varie iniziative e partnership.

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici composta da circa 300 veicoli, i migliori dei quali sono custoditi ed esposti presso lo showroom di Stroppiana (VC).