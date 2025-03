Vigliano: Auto fuori controllo e finisce contro un muro

Ieri, alle 20:12, a Vigliano in via Lungo Cervo, una donna del '75 ha perso il controllo del proprio veicolo finendo contro un muretto e causandone il danneggiamento. La conducente è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. La donna è stata sottoposta al test con il precursore, risultando negativa.