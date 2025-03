Cossato: Si finge Maresciallo dei Carabinieri e truffa un giovane per oltre 6.000 euro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cossato hanno denunciato in stato di libertà un 67enne italiano alla Procura della Repubblica di Biella per il reato di truffa aggravata.

L’indagine è scaturita dalla denuncia di un 26enne residente nel Cossatese, il quale ha raccontato ai militari di essere stato contattato telefonicamente, tra luglio e ottobre 2024, da un uomo che si spacciava per Maresciallo dei Carabinieri. Il truffatore lo aveva convinto a versare oltre 6.000 euro, sostenendo che fosse moroso nei confronti dello Stato per diverse multe non pagate. Per rendere la minaccia più credibile, l’uomo gli aveva prospettato gravi conseguenze economiche in caso di mancato pagamento. Spaventata, la vittima ha effettuato due versamenti tramite Western Union.

Le indagini, particolarmente complesse, hanno richiesto approfondimenti sulle utenze telefoniche e sui conti correnti coinvolti. Una delle principali difficoltà è stata identificare i reali titolari dei conti, intestati a persone che, a loro volta, erano state truffate e risultavano ignare della loro registrazione. I loro dati erano stati sottratti con ulteriori raggiri e utilizzati indebitamente.

Un elemento chiave per la risoluzione del caso è stato identificare l’uomo che aveva materialmente prelevato il denaro e dimostrare che era ancora in suo possesso. Questo riscontro ha permesso ai Carabinieri di raccogliere prove decisive e procedere con la denuncia del 67enne alla Procura della Repubblica di Biella per truffa aggravata.