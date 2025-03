Biella, Chiavazza: "La piazza ospiterà concerti e fanfare con tanto pubblico, questo non è un bel vedere"

Da tempo i residenti di Chiavazza lamentano l'incuria dell'area in cui è posizionato il bidone per gli indumenti e quelli dell'olio esausto. Il risultato? Nessuno di chi di dovere si è preso l'impegno di risolvere il problema di un posto che dovrebbe essere curato e sicuro, visto che è nel cuore del quartiere, luogo di aggregazione e situato nelle immediate vicinanze della scuola elementare.

Ora la preoccupazione di fare bruttissime figure con chi arriverà per l'adunata è reale, perchè la piazza ospiterà le fanfare ed altri eventi che richiameranno gente che si spera poi parli in modo benevolo della nostra città.