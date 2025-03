Giornata mondiale del rene: sensibilizzare e aumentare la consapevolezza

Dalle 14.30 di oggi, 15 marzo, sotto i portici del Comune di Biella sarà presente un punto di incontro per informare circa l'importanza dei nostri reni sulla salute.

La Giornata Mondiale del Rene si svolge ogni anno. In tutto il mondo si contano molte centinaia di eventi: dall’Argentina alla Malesia, dal Giappone all’Italia. Tutto ciò, per creare consapevolezza. Consapevolezza per assumere comportamenti preventivi, consapevolezza dei fattori di rischio, consapevolezza su come vivere con una malattia renale. Una grande, articolata iniziativa per salvaguardare la salute dei reni di tutti.