Strona, al via i lavori per il Polivalente. Sindaco: “Progetto atteso da anni”

Il sogno di un Polivalente a Strona sta diventando realtà. Da circa un mese, sono iniziati i lavori di edificazione della nuova struttura che andrà ad ospitare cerimonie e manifestazioni, realizzate dalle realtà associative del paese. Sarà totalmente ecosostenibile e sorgerà vicino al campo sportivo e al Municipio.

Un progetto a lungo auspicato, come sottolineato dal sindaco Davide Cappio: “Da molti anni l'amministrazione comunale aveva in mente di realizzare un salone polivalente per le attività istituzionali, sportive e associative. Un luogo di aggregazione volto ad ospitare eventi culturali, formativi, totalmente a disposizione del territorio”. La nuova struttura beneficerà di un'area parcheggio già esistente e sarà “ad impatto zero, con uno sguardo all'efficientamento energetico – sottolinea Cappio – tanto che sarà posato un nuovo impianto fotovoltaico. Il Polivalente sarà formato da un ampio salone, con diversi spazi a disposizione utilizzati per la cucina e i servizi igienici”.

Costo dell'operazione: 500mila euro ottenuti con un bando regionale. Il Comune ci metterà il 10 per cento del finanziamento. Il termine dei lavori è previsto entro la fine dell'anno.