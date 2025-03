Trump: "Ho chiesto a Putin di non uccidere soldati ucraini"

(Adnkronos) - "Ho chiesto a Putin di risparmiare le vite dei soldati ucraini". Donald Trump, con un post sul social Truth, svela il contenuto dei contatti con il presidente russo Vladimir Putin. Gli Stati Uniti hanno proposto una tregua di 30 giorni nella guerra tra Ucraina e Russia. Kiev ha accettato, mentre Putin ieri ha pronunciato un 'sì' con riserva, ponendo una serie di condizioni.

"Abbiamo avuto ottime e produttive discussioni con il presidente russo Vladimir Putin ieri. Ci sono ottime possibiltà che questa terribile e sanguinosa guerra si concluda", scrive Trump in un post, svelando anche la richiesta esplicita al leader del Cremlino. "In questo momento, migliaia di soldati ucraini sono completamente circondati dai russi e sono in una posizione estramente vulnerabile. Ho chiesto con forza al presidente Putin di risparmiare le loro vite. Sarebbe un massacro terribile, mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale", le parole del presidente americano.