Maltempo Roma, albero cade a Rocca di Papa: niente feriti ma danni a auto

(Adnkronos) - Un albero di circa 15 metri è caduto, stamattina poco prima delle 7 in via del Prato Fabio a Rocca di Papa (Roma) a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca di Papa che hanno messo in sicurezza l'area in attesa dei vigili del fuoco che hanno rimosso il tronco. L'albero ha ostruito l’ingresso di un'abitazione e ha danneggiato un'auto parcheggiata, ma fortunatamente nessuno é rimasto ferito.