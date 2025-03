Formula 1, Norris primo in Australia? Lo 'spoiler' sul tabellone di Melbourne - Video

(Adnkronos) -

Lando Norris campione del mondo? Alla vigilia dell'inizio della nuova stagione di Formula 1, il pilota McLaren è sicuramente uno dei favoriti per la vittoria finale. Prima però ad attendere l'inglese c'è il Gran Premio d'Australia, il primo della stagione, in programma domenica 16 marzo. Una gara a cui Norris arriva con alte aspettative e uguali ambizioni, come confermato anche dagli stessi organizzatori della gara.

A Melbourne sono infatti in corso le prove generali, con gli addetti ai lavori che stanno curando tutto nei minimi dettagli. Tra le prove effettuate ci sono anche quelle sui maxi schermi. Un video, che sta spopolando sul web, mostra il tabellone annunciare il primo posto proprio di Norris. Lando, secondo lo scorso anno in classifica Piloti e decisivo per la vittoria del mondiale Costruttori, spera che sia di buon auspicio, la Ferrari, la più veloce nelle seconde prove libere australiane, un po' meno.