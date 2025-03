Nuoto, In Sport Rane Rosse Biella e Crescentino protagoniste ai campionati regionali lombardi FOTO

Team In Sport Rane Rosse Biella grande protagonista nei due week end di gare dei Campionati Regionali Lombardia, sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 marzo.

Tra Monza e Milano, gli atleti allenati dai tecnici Riccardo Mosca e Timothy Zanolini hanno fatto incetta di podi e titoli regionali, conquistando numerosi pass per i Criteria Nazionali Giovanili, in programma a Riccione dal 28 al 30 marzo per il settore femminile, dal 31 marzo al 2 aprile per il maschile.

Ciliegina sulla torta della spedizione biellese è stata la staffetta 4x200 stile libero ragazze: In Sport ha schierato un quartetto tutto biellese, con Maria Pranio, Giorgia Caneparo, Gabriela Magda Baietto e Sofia Pranio capaci di toccare prime la piastra d’arrivo.

Eccellenti i risultati individuali, con 3 ori, 3 argenti e 10 bronzi.

Per il settore femminile: Sofia Pranio 1ª nei 200 delfino, 2ª nei 200 rana, 3ª nei 200 misti e nei 100 rana, oltre che 4ª nei 400 misti ragazze 2011, Alice Senta 3ª nei 200 dorso junior 2009, oltre che 4ª nei 50 e nei 100, Giorgia Caneparo 3ª nei 200 dorso ragazze 2011, Carlotta Basile 3ª nei 100 e nei 200 dorso ragazze 2012.

Per il settore maschile: Pietro Remorini 1º nei 200 delfino e nei 200 misti, 3º nei 50 dorso junior 2008, Alessandro Raichert 3º nei 200 e 4º nei 100 delfino ragazzi 2009, Leonardo Picariello ed Edoardo Trivero Boli 2º e 3º nei 200 rana ragazzi 2010, Picariello anche 2º nei 100 rana e 3º nei 200 misti. Trivero Boli anche 4º nei 400 e 5º nei 200 misti ragazzi 2010.

Atleti biellesi protagonisti anche nelle staffette, con 11 ori, 6 argenti e 2 bronzi.

Sofia, Maria Pranio e Giorgia Caneparo seconde nella 4x100 mista e nella 4x100 stile libero ragazze.

Luca Di Lonardo 1º nella 4x100 stile libero cadetti.

Leonardo Picariello 3º con 4x100 stile libero, 1º con 4x200 stile libero ragazzi.

Viola Fileccia e Alice Senta prime con la 4x100 mista juniores.

Bogdan Edoardo Chiriac 1º con la 4x100 mista cadetti, Pietro Remorini 1º con la 4x100 mista e con la 4x200 stile libero juniores, Alessandro Raichert 1º con la 4x100 mista e la 4x200 stile libero, 3º con la 4x100 stile libero ragazzi.

Piazzamenti tra i primi 8 per: Mia Murru, team Crescentino, 7ª nei 200 rana ragazze 2012, Ludovica Morbelli, 7ª nei 50 rana junior 2009, Luca Di Lonardo 6º nei 50 stile libero, 7º nei 50 dorso cadetti, Angelica Fassiola 7ª nei 200 delfino ragazze 2011, Lisa Silvagni 8ª nella 4x200 stile libero junior, Luca Roma 8º nei 200 rana ragazzi 2011, Fabio Dal Molin 8º nei 200 delfino junior, Tommaso Albanese 8º nei 200, 4º nei 400 misti ragazzi 2011, Viola Fileccia 4ª nei 200, 7ª nei 100 rana junior 2009, Maria Pranio 6ª nei 400 stile libero, 5ª nei 200 e 8ª nei 100 dorso ragazze 2012, 6ª nei 400 misti.

In gara anche, per il gruppo di Biella: Anna Tomei, Sofia Puerari, Emma Negro, Ginevra De Battistini, Anna De Carlo, Emma De Martini, Lara Boin, Silvia Calzavara, Andrea Maiolo.

Per il gruppo di Crescentino: Nicolò Badan, Raul Marele, Andrea Corridore, Iris Zanero con il tecnico Chiara Ferraris.

Per il gruppo In Sport Rane Rosse di Varallo Villa Becchi in gara Edoardo Limongelli con il tecnico Martina Giavani.