Come scegliere il miglior contratto per le tue utenze domestiche

Da quando è stato sancito ufficialmente il passaggio al mercato libero è possibile scegliere in completa autonomia il contratto che più risponde alle proprie necessità per quanto riguarda le varie utenze domestiche.

Tale disposizione è entrata in vigore in via definitiva lo scorso anno, a seguito dell'approvazione del Decreto Legge Energia a opera del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una svolta importante e rispetto alla quale molte persone si sentono in difficoltà, proprio perché c'è un considerevole cambio di abitudini.

Insieme alle tariffe luce e gas, la maggior parte di noi valuta anche quelle del cosiddetto Internet casa: un servizio di cui tutti ormai abbiamo bisogno sia per le ore del tempo libero e, in molti casi, per poter svolgere il proprio lavoro, o ancora per ragioni legate allo studio oppure alla formazione.

Nell'articolo di oggi analizziamo quali sono gli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione quando si tratta di valutare le tariffe per le utenze domestiche, in maniera tale da fare la scelta giusta.

Un unico gestore, gestendo tutto online

La soluzione migliore per trovare il contratto più in linea con i propri bisogni è quella di dare un’occhiata online: confronta le migliori offerte luce gas internet per scegliere il pacchetto che meglio si adatta alle tue esigenze, garantendoti un risparmio su tutte le utenze domestiche.

Rivolgendosi a un unico gestore si avrà modo di usufruire di diversi vantaggi, contando da un lato su una semplificazione per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e operativi, e dall'altro su un beneficio economico dovuto a un'agevolazione tariffaria introdotta da parte della compagnia per via della preferenza accordatale.

Tutte le procedure, da quelle legate alla valutazione iniziale fino all’attivazione del contratto, possono essere approntate da remoto, utilizzando qualsiasi dispositivo digitale e ricevendo, laddove lo si desiderasse, supporto a livello tecnico. Ciò permette di avere tutto a portata di mano, a cominciare dalla fattura per quanto riguarda la bolletta, in maniera tale da monitorare attentamente i consumi nel breve come nel lungo periodo.

“Conosci te stesso, conosci il mercato”, per capire qual è l’offerta migliore

Il modo migliore per capire qual è l'offerta migliore è conoscere prima di tutto di cosa si ha bisogno. Per dirla con le parole di colui che è considerato l'inventore del marketing moderno, ovvero Philip Kotler: “conosci te stesso, conosci il mercato”.

Questa massima, che riprende a sua volta quella del filosofo greco Socrate, mostra come quando si fa qualsiasi scelta, incluse quelle delle migliori offerte per le utenze domestiche, diventi essenziale partire da sé, per poi confrontarsi con il contesto.

Il consiglio è perciò quello di avere un'idea chiara dei propri consumi reali, sulla base delle informazioni che si hanno già all'interno delle bollette. Solo conoscendo questo dato si potranno fare tutte le altre considerazioni.

Altri parametri da valutare

Un altro parametro da valutare è quello, quando si parla di energia elettrica, del prezzo per kWh: si rivela una base efficace per poi procedere a una comparazione delle tariffe. C'è un’unità di misura anche per il gas ed è il cosiddetto SMC (Standard Metro Cubo). Nel caso della tariffa Internet casa è invece buona prassi verificare la copertura, in maniera tale da essere sicuri che sia affidabile.

Sempre per quanto riguarda luce e gas, occorre tenere presente che le tariffe possono essere fisse oppure variabili. Entrambe le opzioni tendono a rivelarsi interessanti, a seconda dei propri consumi.

Il vero fiore all'occhiello messo in campo da alcuni gestori sono tuttavia i servizi aggiuntivi, come quello di un supporto tecnico gratuito ed efficiente. Si tratta spesso di un fattore decisivo.

Infine, dare un'occhiata alle opinioni degli altri utenti attraverso le recensioni lasciate online non guasta mai. Andrebbe fatto per tutte le utenze domestiche.