Giornate del FAI di primavera, visite a Biella, a Vigliano e a Pollone

Sabato 22 e Domenica 23 marzo torna la grande festa che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Un’edizione ancora più speciale per festeggiare i 50 anni del FAI, con la consueta selezione di luoghi biellesi curata dalla Delegazione di Biella.

Quest’anno le visite saranno concentrate nel cuore della nostra città.

I luoghi biellesi protagonisti delle Giornate FAI di Primavera 2025 saranno a Biella la Chiesa del Santo Sudario, chiesa di San Giacomo, palazzo Ferrero, palazzo Gromo Losa, palazzo La Marmora, la sinagoga al Piazzo (visitabile per i SOLI ISCRITTI FAI), il castello di Montecavallo a Vigliano e villa Felice Piacenza (visitabile per i SOLI ISCRITTI FAI) a Pollone.

“Quest'anno il FAI compie cinquanta anni e scegliere i beni da aprire nel Biellese è stato complesso – commenta Davide Furfaro, Capo Delegazione FAI di Biella. Sul territorio siamo sempre stati accolti, accompagnati, sostenuti. Quindi, prima di tutto, Grazie! Grazie per la fiducia di tutti coloro che ci hanno aiutati e che hanno creduto nel FAI fin dalla sua nascita. Per questa edizione speciale delle Giornate FAI di Primavera, nel Biellese abbiamo scelto di tornare al cuore della nostra città, alla sua origine medievale e ai suoi edifici rappresentanti del potere politico e religioso. Testimoni della storia, non solo del Biellese, ma di un territorio ben più ampio che tocca pure il Risorgimento e l'Unità d'Italia. Grazie all'entusiasmo, alla partecipazione e al calore dei volontari e del nostro vivacissimo Gruppo Giovani e del neonato Gruppo Valdilana e Valsessera accoglieremo i visitatori anche fuori Biella, tra Vallemosso, Pollone, Valdilana e Vigliano. Insieme a tutta la Delegazione FAI di Biella lancio dunque un caloroso invito a tutti i Biellesi e non solo a prendere parte a questa straordinaria festa!".

Le Giornate FAI di Primavera 2025 sono possibili grazie al prezioso contributo di numerosi sostenitori: Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Accademia Perosi, Comunità Ebraica e Curia Biellese, Consiglio di Amministrazione della Parrocchia di San Giacomo del Piazzo con l'Arciprete Canonico Giovanni Panigoni, Famiglia La Marmora, Famiglia e Fondazione Piacenza, Famiglia e Fondazione Zegna, Famiglia Incisa della Rocchetta, Comune di Valdilana e Assessore Marco Carravieri, Mikelle Stanbridge per Casa Regis

Grazie all’ITIS Q. Sella, al Liceo Scientifico Avogadro, e all’IIS Eugenio Bona di Biella per gli studenti partecipanti al progetto Apprendisti Ciceroni.