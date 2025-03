Carnevale di Netro: tre giorni di festa e tradizione.

“Siamo lieti di invitarvi a festeggiare con noi il Carnevale di Netro, un evento che si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2025, con una serie di appuntamenti ricchi di allegria, tradizione e divertimento.”

Venerdì 14 marzo, la festa inizierà alle 22:00 con una serata discoteca DJ, che vedrà la partecipazione dei coscritti del 2007, per una notte di balli e musica.

Sabato 15 marzo, alle 19:00, presso la sede comunale, si terrà la presentazione ufficiale con la consegna delle chiavi del Carnevale. Alle 20:00, il salone polivalente ospiterà la cena di apertura, con un menù tipico che include la Pülenta e Marlüs. La serata proseguirà con musica e tanto divertimento.

Domenica 16 marzo sarà il giorno della grande sfilata. La giornata inizierà alle 11:30 con la tradizionale fagiolata a cura del Gruppo Alpini di Netro, seguita dalla benedizione e distribuzione dei fagioli. Alle 14:30 inizierà il raduno delle maschere e dei gruppi in Piazza V. Veneto, mentre alle 15:00 prenderà il via la sfilata, con la partecipazione del Conte e della Contessa, della Banda Musicale di Netro, del gruppo folcloristico di Piverone e molti altri. Alle 16:30 si terrà la chiusura della sfilata con l'esibizione dei gruppi e la premiazione dei partecipanti. Non mancherà la merenda offerta dalla Pro Loco.

Concluderemo la festa con la cena di chiusura del Carnevale e tanta allegria. Vi aspettiamo, giovani e meno giovani, per trascorrere insieme tre giorni spensierati tra conti e contesse, gruppi folcloristici, carri, musica e tanta, tanta allegria!