Una delegazione biellese a Roma in Senato al convengo “Pier Giorgio Frassati. Un cammino di Santità”

Ieri giovedì 13 marzo, a Palazzo Giustiniani presso la Presidenza del Senato, si è tenuto l' incontro “Pier Giorgio Frassati. Un cammino di Santità”, promosso dal senatore Pier Ferdinando Casini. Presente all'evento anche una delegazione biellese composta dal sindaco di Pollone Paolo Tha, il parroco Don Luca, il suo comitato di accoglienza e la famiglia di Pier Giorgio Frassati.

La partecipazione è stata sorprendentemente numerosa, dimostrando quanto Pier Giorgio Frassati continui a ispirare le persone. L'atmosfera era carica di entusiasmo e senso di comunità, creando un ambiente unico e coinvolgente.

Fra i relatori principali vi sono stati il senatore Casini, il cardinale Semeraro, Don Paolo Asolan che hanno offerto interventi profondamente riflessivi e stimolanti. Le loro parole hanno risuonato con il pubblico, sottolineando l'importanza di continuare a seguire l'esempio di Frassati.

La famiglia Frassati ha condiviso testimonianze toccanti e personali, aggiungendo un ulteriore livello di profondità all'incontro. Le esperienze raccontate hanno evidenziato l'impatto duraturo che Pier Giorgio ha avuto sulle loro vite e su quelle di tanti altri.

Frassati continua a ispirare grazie alla sua dedizione al servizio degli altri e alla sua fede incrollabile. Il suo percorso di vita è un faro di speranza e di ispirazione per molti, e questo meeting ha sottolineato ancora una volta la sua influenza duratura.

"La partecipazione numerosa e l'entusiasmo dei presenti - commenta il sindaco Paolo Tha - , dimostrano quanto questa figura continui a essere una fonte di ispirazione per molti. Il meeting al Senato è stata un'occasione preziosa per riflettere sul suo lascito e sulla sua influenza duratura nelle nostre vite. Non vediamo l'ora di partecipare ai futuri eventi che continueranno a celebrare la sua straordinaria vita e le sue opere".

"Mi dedicherò personalmente - conclude il primo cittadino -, a fare in modo che Pollone possa accogliere i pellegrini al meglio, affinché possano scoprire e apprezzare a fondo l'eredità di Pier Giorgio Frassati. Come Comune, siamo di completo appoggio e sostenitori di Don Luca e del suo comitato di accoglienza per l'Anno Frassatiano. All'evento erano presenti anche mia moglie e alcuni ragazzi, il che ha reso l'esperienza ancora più speciale".