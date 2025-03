Gaglianico sostiene la formazione tecnica: concluso il corso sull'uso della motosega.

L'IIS Gae Aulenti, in collaborazione con AIFOR e Form.AT, ha promosso anche quest'anno un corso dedicato all'uso sicuro della motosega, con il supporto del Comune di Gaglianico. L'iniziativa, della durata di 8 ore, ha previsto un approccio teorico e pratico: la teoria si è svolta in un'area boscata per apprendere tecniche di sramatura e depezzatura, mentre la pratica ha avuto luogo in una sala comunale, con l'uso di motoseghe e DPI.

Obiettivo del corso è formare operatori competenti e consapevoli dei rischi legati a questo strumento. Al termine, gli studenti riceveranno una certificazione utile per il loro futuro professionale. Hanno partecipato 11 allievi: 8 del corso Agrario, 2 Manutentori e 1 Geometra, suddivisi in due sessioni formative (15 febbraio e 3 marzo).

Il Comune di Gaglianico ha svolto un ruolo chiave, mettendo a disposizione strutture e spazi, dimostrando il suo impegno nella promozione della sicurezza e della formazione tecnica. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa generare percorsi formativi di valore per il territorio.