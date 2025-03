In vista dell'Adunata Nazionale a Biella degli Alpini sono tanti gli appuntamenti in programma e uno di questi era organizzato dal gruppo Alpini di Zumaglia nel fine settimana.

Domani, sabato 15 marzo e domenica erano previsti due appuntamenti che avrebbero visto come protagonista la Fanfara Alpina Tridentina: Sabato a Zumaglia alle 14,30 a Cossato al teatro e domenica a Biella ai giardini Zumaglini e per via del maltempo tutti gli eventi sono stati rimandati al 12 e al 13 aprile.