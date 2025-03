SuperG La Thuile: vince Aicher, Goggia seconda e Brignone terza

(Adnkronos) - Le più attese erano le italiane, ma sulla neve della 3-Franco Berthod, la migliore è stata la tedesca Emma Aicher, giunta al secondo successo in carriera, dopo la vittoria nella discesa di Kvitfjell. Con la partenza abbassata, il tempo finale è di 57″89, solo 6 centesimi meglio di Sofia Goggia, che conquista il podio numero 61 della carriera, e precede Federica Brignone, che è staccata di 39 centesimi dalla Aicher.

Per la valdostana arriva il podio numero 81, a meno 7 dal record di 88 podi di Alberto Tomba, e arrivano altri 10 punti recuperati a Lara Gut-Behrami, oggi quarta, nella classifica di superG (515 per l’elvetica, 470 per l’azzurra). Sofia Goggia è ancora in lizza per la coppa di specialità, visto il suo distacco di 129 punti a due gare dal termine della stagione. Mentre nella generale, Brignone sale a 1354, contro i 1022 di Gut-Behrami, per un divario che si allarga a 332 punti quando mancano quattro gare utili per le due contendenti prima dell’assegnazione della Coppa del mondo assoluta.

Si rivede nelle zone alte della classifica anche Marta Bassino, che trova un ottimo sesto posto a 71 centesimi dalla Aicher e rialza la testa, dopo una stagione davvero complicata. Dodicesimo posto per Elena Curtoni che accusa 1″41 dalla tedesca, mentre è 17esima Laura Pirovano a 1″85. Venticinquesimo posto per Roberta Melesi, che risale al 22esimo posto nella classifica di specialità, facendo ingresso fra le papabili per le finali.

Sono proprio queste sei le atlete italiane al momento qualificate in superG per Sun Valley: Brignone, Goggia, Pirovano, Bassino, Curtoni e Melesi. Fuori Asja Zenere.