Formula 1, Gp Melbourne: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo

(Adnkronos) - L'attesa è finita. Riparte la Formula 1 con il primo Gran Premio della nuova stagione, in Australia. Da venerdì 14 marzo a domenica 16 marzo, il Circus sarà a Melbourne per dare il via alla 75esima stagione del Mondiale con prove libere, qualifiche e gara. Ecco il programma del primo weekend di gara del 2025 e come vedere le varie sessioni sullo spettacolare circuito dell'Albert Park.

Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, alle 2.30 e alle 6. Grande attesa per vedere al lavoro la nuovissima coppia Ferrari formata da Hamilton e Leclerc, con i due piloti pronti a dare l'assalto al trono di Max Verstappen per riportare a Maranello un titolo piloti che manca dal 2007.

La terza sessione di prove libere è invece in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, mentre alle 6 inizieranno le qualifiche per la prima pole dell'anno. Domenica 16 marzo la gara, con il semaforo verde pronto a scattare alle 5 del mattino.

Ecco il programma del weekend, in cui ci saranno in pista anche F2 e F3:

Venerdì 14 marzo

22:50 Prove Libere F3

00:00 Prove Libere F2

02:30 Prove Libere 1 F1

04.00 Qualifiche F3

06:00 Prove Libere 2 F1

07:30 Qualifiche F2

Sabato 15 marzo

01.15 Gara Sprint F3

02:30 Prove Libere 3 F1

04:15 Gara Sprint F2

06:00 Qualifiche F1

Domenica 16 marzo

23.00 Feature Race F3

01:30 Feature Race F2

05:00 Gara F1

Il Mondiale di Formula 1 verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.