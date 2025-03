Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia in procura: sentita dai pm

(Adnkronos) - E’ arrivata in procura a Roma per essere sentita dai pm Maria Rosaria Boccia indagata per violenza o minacce a corpo politico e lesioni personali in relazione all’indagine aperta in seguito all’esposto presentato dopo l’estate dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano. L’imprenditrice a settembre scorso fu oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo che sequestrarono materiale informatico tra cui i telefoni.