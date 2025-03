Australia, rapisce cucciolo di vombato: bufera per video di influencer

(Adnkronos) -

Bufera sull'influencer americana Sam Jones che rapisce il cucciolo di vombato in Australia. Jones protagonista di un video che la vede sottrarre un cucciolo di vombato alla madre, evidentemente agitata. Le immagini hanno scatenato indignazione sui social e nelle istituzioni. Il premier Anthony Albanese ha ironicamente invitato la ragazza a provare a fare lo stesso con animali più pericolosi: "Prenda un cucciolo di coccodrillo dalla madre e vediamo come va a finire".

Nel filmato, girato in Australia e poi rimosso (inutilmente, visti i retweet), si vede Jones raccogliere il piccolo vombato sul bordo di una strada e correre verso la sua auto, mentre la madre del cucciolo la insegue disperata.

In sottofondo si sente un uomo - che sta riprendendo la scena - sghignazzare: "Guarda la madre, lo sta inseguendo!" Il ministro degli Interni Tony Burke ha rivelato alla Bbc che è in corso una revisione delle autorizzazioni per il visto della donna, mentre una petizione online che ne chiede l'espulsione immediata dal Paese ha già raccolto oltre 10.500 firme. "Dopo tutta questa attenzione, sarei sorpreso se provasse mai più a richiedere un visto per l'Australia", ha aggiunto Burke.

Gli ambientalisti hanno definito il comportamento di Jones "scioccante e potenzialmente pericoloso" per il piccolo animale. La Wombat Protection Society ha condannato il gesto, lamentando che l'influencer ha trattato il cucciolo come un semplice strumento per ottenere popolarità sui social. "Ha poi rimesso il piccolo sulla strada, mettendolo a rischio di essere investito", ha dichiarato l'associazione, sottolineando che non è chiaro se il vombato si sia effettivamente ricongiunto con la madre.

Nel video, si sente Jones esclamare entusiasta: "Ho preso un cucciolo di vombato!", mentre l’animale si dimena per la paura. Nel post, poi cancellato, la frase: "Il mio sogno di tenere in braccio un vombato si è avverato!". "Il cucciolo è stato trattenuto con cura per un solo minuto e poi rilasciato. Sono tornati insieme nel cespuglio, completamente illesi", il tentativo di spiegare.

La vicenda potrebbe avere anche ripercussioni giudiziarie. In Australia, i vombati sono una specie protetta e la legge vieta di catturare o danneggiare la fauna selvatica, salvo in caso di emergenza. L’esperta di fauna selvatica Tania Bishop ha spiegato ad Abc News che "la rimozione di un cucciolo dal suo ambiente naturale potrebbe essere illegale secondo le leggi statali o nazionali."

Anche la ministra degli Esteri Penny Wong ha condannato il gesto, definendolo "terribile". "Chiunque abbia visto quel video ha pensato la stessa cosa: lascia quel vombato con sua madre", ha dichiarato a 7News. Nel frattempo, Jones, che vanta oltre 92.000 follower su Instagram, ha reso privato il suo profilo. Ma il danno d’immagine rischia di essere irreparabile: diversi media hanno già diffuso video e altre immagini in cui la donna tiene in mano un’echidna e un piccolo squalo, suscitando ulteriori polemiche.