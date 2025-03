Unite per ritentare l’impresa: Bonprix in casa della capolista

Se vincere la prima volta è stato molto faticoso, ripetersi lo sarà ancora di più. In questa stagione, soltanto il Bonprix TeamVolley è riuscito nell’impresa di battere la fortissima capolista del girone nazionale di Serie B2. A novembre le biancoblù si imposero 3-2 sulla Pallavolo Florens in un match davvero emozionante. Sabato alle 18 - al PalaBonomi di Vigevano - andrà in scena il secondo atto nel fortino (finora inespugnato) delle pavesi.

Il commento del vice-allenatore Paolo SALUSSOLIA: «Queste sono le partite migliori, perché ti dicono veramente chi sei. Vigevano ha una rosa di assoluto valore: hanno vinto 17 dei 18 match stagionali (con gli “scalpi” di Moncalieri e Alessandria in trasferta) quindi giocheranno con l’umore a mille e il dente avvelenato per cancellare l’unica macchia della loro annata praticamente perfetta. Con queste premesse, per noi non esiste un impegno più difficile. Tuttavia, così come prima di sfidare il fanalino Trecate invitavo a non guardare alla classifica, allo stesso modo lo ripeto ora che incrociamo da sfavorite la capolista. In questo campionato abbiamo fatto qualcosa di unico. Per ripetere quella magnifica gara di andata serviranno le stesse condizioni che l’avevano resa possibile in autunno: una settimana di grande lavoro, da tradurre in una prestazione “monolitica”, rabbiose difensivamente e lucide tatticamente. Altrimenti, la vittoria delle pavesi sarà schiacciante. Non siamo sciocchi e nemmeno ciechi: l’eventualità di perdere c’è, ma soltanto (ed eventualmente) perché loro avranno mostrato la loro miglior versione. Non perché noi non giocheremo da TeamVolley».

Aggiunge la centrale (nativa di Vigevano) Matilde DE CARLINI: «Affrontiamo ancora la Florens. Tornerò nella mia città, ma da avversaria. All’andata fu una grande battaglia, in cui riuscimmo a strappare un’importante vittoria al tie-break contro la capolista. Sarà ancora una partita tosta, perché Vigevano è davvero molto forte. Dovremo dare tutto per ripeterci e non sarà facile. Avendo perso gli unici due punti del loro campionato contro di noi, di certo vorranno rifarsi. Servirà concentrazione, dal primo all’ultimo punto. Questo per me è sempre un match speciale: è emozionante tornare a giocare sul campo e contro la società in cui ho mosso i primi passi da pallavolista. Sugli spalti poi ci saranno i parenti e gli amici. Daremo tutto per vincere, lottando fino alla fine».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 15/3, ore 18. Palasport “Bonomi” di Vigevano (PV)

Pallavolo Florens – BONPRIX TEAMVOLLEY

Prima Divisione TST

Domenica 16/3, ore 20. Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

Asd San Rocco Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under12 4vs4

Giovedì 13/3. Palasport di Lessona (BI)

Ore 17.30: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – CONAD TEAMVOLLEY BLU

Ore 18: CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – CONAD TEAMVOLLEY BLU

Ore 18.30: Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BLU

Ore 19: CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – Gaglianico Volley School

Sabato 15/3. PalaSarselli di Biella

Ore 10.30: Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA

Ore 11: Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA

Ore 11.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Valsesia Team Volley 12