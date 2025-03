Realizza il tuo sogno, diventa Fornaio/Pasticcere con l’Unione Regionale Panificatori del Piemonte

L'Unione Regionale Panificatori del Piemonte crede fermamente nel potere della formazione ed è pronta a scommettere sui giovani: il corso di alta specializzazione “Realizza il tuo sogno: diventa Fornaio/Pasticcere” è pensato per fornire competenze pratiche e teoriche di alto livello a tutti i giovani appassionati di panificazione e pasticceria.

Il corso, della durata di 300 ore, offre la possibilità ai giovani studenti di apprendere gratuitamente le tecniche e i segreti della panificazione dai migliori Mastri Fornai, tra i quali Luca Piantanida, esperti nella lievitazione e provenienti da ben 14 regioni italiane.

Durante il corso, i partecipanti avranno l'opportunità di realizzare oltre 200 ricette tipiche regionali, esplorando e sperimentando 8 ricette di panificazione e 8 ricette di prodotti da forno per ogni regione coinvolta. Al termine del percorso, i partecipanti otterranno una Qualifica Professionale e un Attestato di Specializzazione, che testimonieranno le nuove competenze acquisite.

Il corso fa parte delle “Accademie di filiera del Piemonte”, un innovativo approccio alla formazione professionale che ha lo scopo di creare sinergie sul territorio. L’obiettivo è di elevare la cultura gastronomica piemontese e preservare le tradizioni, con uno sguardo rivolto al futuro.Il corso è aperto a tutti i disoccupati di maggiore età, preferibilmente con un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Le selezioni saranno effettuate tramite colloquio motivazionale e verranno privilegiati coloro che abbiano già frequentato corsi legati alle produzioni alimentari o che abbiano esperienze pregresse nel settore della panificazione.

Al termine del percorso formativo è prevista l'opportunità di assunzione immediata presso le rispettive aziende associate. Il corso si terrà presso FOR.TER Piemonte a Torino, in Via Massena 20: sono garantite speciali convenzioni riguardanti il soggiorno per chi frequenta da fuori provincia. A tutti gli aspiranti fornai e pasticceri affrettatevi! Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo.