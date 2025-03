Design biellese nelle foto d’archivio: arte e funzionalità

La fotografia che pubblichiamo oggi appartiene al fondo Studio Rossetti ed è del 1954: cattura il design architettonico delle scale all'interno di Casa Attilio Converso a Biella.

Con le sue eleganti volute in ferro battuto, la scala, sembra danzare verso l’alto in un gioco di prospettive sinuose e luce soffusa. Questa immagine racconta una storia di maestria artigianale e raffinatezza architettonica: dettagli come questi testimoniano il dialogo tra arte e funzionalità, trasformando un elemento quotidiano in un'opera d'arte.