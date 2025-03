Valdengo in Musica, serata dedicata al blues e al rock con Stand Up (foto di repertorio)

Quarto appuntamento per Valdengo in Musica. Stavolta saliranno sul palco del piccolo auditorium di via Roma 103 gli Stand Up – Soul, Blues & Rock Band.

L'appuntamento è per domani, venerdì 14 marzo, alle 21, con ingresso libero. L'evento vede la collaborazione di Comune, Pro Loco e Biblioteca.