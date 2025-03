Quaregna dice "no" alle antenne 5G

In settimana si è svolto un incontro in videoconferenza in cui è stata sollecitata la disponibilità del Comune di Quaregna Cerreto per l’installazione delle antenne 5G.

Tuttavia, l’amministrazione ha chiaramente espresso il proprio dissenso, sottolineando la contrarietà all’introduzione di dispositivi ritenuti impattanti per il territorio.

Nonostante le possibili implicazioni legali, con il rischio di ricorsi citato in riferimento alla giurisprudenza vigente, il sindaco ha ribadito la sua posizione fermamente contraria. "Fino a che amministrerò io - commenta il sindaco Catia Giordani - non darò mai parere favorevole", ha dichiarato, aggiungendo di essersi sempre assunta la responsabilità delle proprie decisioni.