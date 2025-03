Cossato, proseguono i lavori di asfaltatura

Proseguono a Cossato le opere di asfaltature. Le zone interessate dai cantieri sono via Matteotti, via XXV Aprile e via Trento. I lavori, partiti a inizio mese si concluderanno, meteo permettendo, entro il venerdì della prossima settimana. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal Comune sui propri canali istituzionali.