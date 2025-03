Tollegno: l’area di raccolta del vetro trasformata in discarica abusiva

Gli spazi destinati alla raccolta del vetro nel comune di Tollegno al Villaggio Filatura si sono nuovamente trasformati in una discarica abusiva. Il fenomeno, che si ripete ormai settimanalmente nelle ore tarde della sera, sta destando crescente preoccupazione tra i residenti.

Secondo le segnalazioni dei cittadini, oltre ai rifiuti in vetro, vengono abbandonati materiali di ogni genere, trasformando l’area in un vero e proprio punto di accumulo incontrollato di spazzatura. Alcuni abitanti sospettano che i responsabili non siano solo residenti del comune, ma anche persone provenienti dai paesi limitrofi, che utilizzano la zona per lo smaltimento illecito dei rifiuti.