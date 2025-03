Anche a Biella si scende in piazza per l'Europa

Una piazza per l'Europa, tante città per un'unica voce. Questo il nome preso per l'incontro in programma alle 15.30 di sabato, 15 maggio, sotto i portici di Palazzo Oropa, a due passi dalla via Italia di Biella.

Come si legge nella nota dei promotori dell'iniziativa, a Roma “come in tantissime altre città italiane si scende in piazza con le bandiere dell'Europa per chiedere che il nostro continente diventi gli Stati Uniti d'Europa con una sola difesa, una sola politica fiscale, un welfare diffuso e comune. Ci saranno tante associazioni , partiti e movimenti ma con una sola bandiera: quella stellata con sfondo blu dell'Europa”.