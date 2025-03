Biella, allarme processionaria: ordinanza comunale per il controllo dei nidi

Le temperature anomale per l’attuale stagione invernale hanno anticipato le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la “processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa), e il Comune di Biella ha emesso un'ordinanza rivolta a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, affinchè prendano i dovuti provvedimenti.

In particolare, questi dovranno effettuare tra il 20 gennaio e ed il 20 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria e intervenire immediatamente ed obbligatoriamente qualora si riscontrasse la presenza di nidi di questo animale.

Il Comando della Polizia Locale di Biella e a tutti gli organi competenti dovranno verificare il rispetto dell' ordinanza in questione, e procedere all'applicazione della sanzione amministrativa in caso di accertamento di inadempienze della stessa.

In particolare, come si legge nell'ordinanza, "C'è la concreta possibilità che la presenza delle larve del lepidottero “Processionaria del pino” possa arrecare pregiudizio all’incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costruire un rischio sanitario per gli stessi, anche nell’assenza di uno specifico dettato normativo statale".