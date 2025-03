Alpini, l'ANA Biella chiarisce: “Uso commerciale del marchio Adunata va concordato”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nell’approssimarsi della 96° Adunata degli Alpini che si svolgerà a Biella dal 9 all'11 maggio è doveroso ricordare che tutte le iniziative di carattere commerciale che verranno realizzate utilizzando il marchio (logo e dicitura 96° Adunata Nazionale degli Alpini) dovranno essere tempestivamente concordate con gli organizzatori dell’evento che sono licenziatari del marchio.

Tutto questo a tutela dell’Ente Organizzatore e dei numerosi sponsor che hanno aderito e partecipano per il successo dell’iniziativa. Qualsiasi utilizzo non concordato per fini commerciali sarà pertanto perseguito a termini di legge e sanzionato”.