Roma, albero cade su auto in via Aurelia: traffico in tilt e strada chiusa

(Adnkronos) - Un albero è caduto oggi, mercoledì 12 marzo, su un'auto che stava percorrendo la via Aurelia a Roma. Sul posto, all'altezza del civico 860 in direzione del Grande raccordo anulare, sono intervenute le pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale.

La strada, fa sapere la polizia locale, è stata chiusa il tempo strettamente necessario per consentire l'intervento di rimozione dell'albero da parte dei vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. Danneggiato invece un veicolo, per il quale sono in corso i rilievi dei danni da parte degli agenti. Ne ha risentito, ovviamente, il traffico. Nell’area sono ancora impegnate le pattuglie al fine di agevolare la viabilità nella zona.