Tennistavolo, a Charvensod 6 podi per Splendor Cossato

Nelle foto le premiazioni delle categorie under 9/17/19 coi ragazzi premiati

Si è disputata domenica 9 marzo l'ultima tappa del Grand Prix giovanile di tennistavolo, a Charvensod, in Valle d'Aosta, prima del gran finale previsto per il 12 aprile a Isola d'Asti. Ancora un'ottima prova dei ragazzi dello Splendor Autogarbaccio/MB Line che conquistano 6 podi in totale.

Leonardo Ingribelli e Fabio Pegoraro sono secondi e terzi nell'Under 9 maschile, un buon risultato che fa bene sperare in ottica classifica finale. Nell'Under 17 Riccardo Motta e Tommaso Zoppello sono ai piedi del gradino più alto del podio conquistato dal pongista del TT Torino Jovino, che si aggiudica anche l Under 19/21 davanti a Motta e Bidese. Un ottima prova per gli atleti cossatesi, Motta, Zoppello e Bidese, già protagonisti nel campionato di D3 regionale.

Da segnalare le buone prove di Mattia Zoppello, Lorenzo Caschili e Leonardo Alvarado che conquistano punti pesanti per la classifica delle società. Prossimo appuntamento con la finale di Isola d'Asti il 12 aprile.