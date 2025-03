Rhythmic School, argento per Ginevra Lanza FOTO

Presso il palazzetto dello sport del comune di Candelo, con la puntuale organizzazione della Rhythmic School, si è disputata nel weekend la prima prova del campionato regionale FGI Silver LB. Circa 300 sono state le ginnaste, in rappresentanza di 40 associazioni di Piemonte e Valle d’Aosta, a sfidarsi sulle pedane della “bomboniera” candelese. Tre le atlete della società padrona di casa a scendere in campo.

Ottima la prova di Ginevra Lanza che ha conquistato il secondo posto e la medaglia d’argento nella categoria allieve 5 (anno 2012) con due eccellenti esibizioni a cerchio e clavette. Ha gareggiato nella categoria Junior 1 (anno 2011) Adamo Alyssa che portando in gara cerchio e palla ha ottenuto l’undicesimo posto; mentre è scesa in campo , fra le Allieve 2 (anno 2015) Adamo Andrea Viola che con buone esibizioni a corpo libero e palla ha ottenuto il quattordicesimo posto sulla quarantina di atlete in gara in questa categoria.

Ad accompagnare le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano i risultati delle loro atlete: “Lanza ha effettuato un ottimo esercizio con il cerchio, mentre con le clavette ha commesso delle imprecisioni che le sono costate il primo posto; risultato che ha dimostrato di avere alla sua portata. Le sorelle Adamo, Alyssa ed Andrea Viola, con noi da poco tempo, hanno fatto vedere buoni miglioramenti ed una volontà di crescita che le porterà a risultati migliori”.

Prossimo impegno per la Rhythmic School, nuovamente al Pala Candelo fra pochi giorni, con l’organizzazione del campionato regionale di Ginnastica Ritmica CSEN dove risultano già iscritte più di 350 ginnaste. In campo a difendere i colori della Rhythmic School una cinquantina di RSgirls dalle piccolissime Under 8, alle pre agoniste dei vari corsi, fino alle agoniste Silver e Gold.