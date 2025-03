NATURALMENTE BIELLA a "Fa' la cosa giusta!"

Domenica 16 marzo 2025, in occasione di Fa' la cosa giusta! a Rho Fiera Milano, siamo lieti di invitarti all'incontro che si terrà alle ore 16.00 in Piazza Grandi Cammini organizzato da Regione Piemonte, Terre dell'Alto Piemonte e Fondazione Biellezza per vivere un inaspettato e autentico viaggio alla scoperta dei cammini del Piemonte, di Oropa e del Biellese. Un’esperienza unica che combina natura, cultura e prodotti enogastronomici.