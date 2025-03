Tessere la storia": Teatrando racconta il grigioverde biellese fra telai e trincee FOTO

Il nuovo spettacolo di Ars Teatrando, "Tessere la storia - Il grigioverde biellese tra telai e trincee" , ha portato il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la Grande Guerra e il ruolo centrale dell'industria tessile biellese. Inserito nel programma "AspettiAMO l'Adunata" per l'Adunata Nazionale degli Alpini a Biella, lo spettacolo itinerante si è svolto negli spazi produttivi del Lanificio Vitale Barberis Canonico, uno dei più antichi al mondo.

Ispirato alle ricerche dell'archivista Danilo Craveia, il percorso teatrale si è articolato in cinque scene, dirette da Veronica Rocca e Paolo Zanone , che hanno raccontato il conflitto attraverso le voci di soldati, donne al lavoro, imprenditori e prigionieri di guerra. Dalla dura realtà delle operaie impegnate a confezionare divise militari, alla vita in trincea, passando per il controllo della qualità dei tessuti destinati al Regio Esercito, lo spettacolo ha restituito uno spaccato vivido della storia biellese, intrecciando memoria e teatro.

Il pubblico ha vissuto un'esperienza immersiva tra dialoghi intensi, ambientazioni fedeli e costumi curati, fino al commovente finale con il Bollettino della Vittoria , che ha segnato la fine del conflitto e l'inizio di un nuovo capitolo per l'industria tessile locale. Come gesto simbolico per la Festa della Donna, la Vitale Barberis Canonico ha omaggiato le spettatrici con un ramo di mimosa.

Dopo il successo di questa rappresentazione, Ars Teatrando porterà presto in scena un nuovo spettacolo dedicato a Don Pietro Calderini, presso il Museo Calderini di Varallo.