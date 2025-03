Biella, vandali in azione al Tennis Lab: non è la prima volta (foto di repertorio)

Atto vandalico al Tennis Lab Biella di via Liguria. È successo la scorsa notte: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero tentato di forzare i cancelli carrai e pedonali della struttura. Sembra proprio che non siano riusciti ad entrare all'interno dei locali.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il danno è in fase di quantificazione. Già in passato erano stati denunciati e segnalati analoghi episodi.