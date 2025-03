Il programma della Quaresima a Oropa: liturgie, incontri e testimonianze

Nel periodo della Quaresima, il Santuario di Oropa propone un percorso di riflessione e preghiera, accompagnato dalle tradizionali liturgie e dalla Via Crucis meditata. Quest’anno, il tema quaresimale prende ispirazione dalle parole del canto pasquale: “Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello: il Signore della vita era morto, ora, regna vivo”. Una frase che invita a meditare sul mistero della sofferenza e della speranza cristiana.

Oltre ai momenti liturgici, il programma prevede tre incontri in diretta streaming, pensati per approfondire alcune tematiche fondamentali legate alla speranza, alla morte e alla felicità. Il primo appuntamento si terrà venerdì 21 marzo alle 21 e sarà dedicato a un tema di grande attualità: la guerra in Ucraina. L’incontro, intitolato “Ucraina. Guardare in faccia alla guerra. C’è speranza?”, vedrà la partecipazione di Luigi Geninazzi, giornalista ed esperto di politica internazionale, che guiderà una riflessione su questo drammatico conflitto e sulle prospettive di pace. Il percorso proseguirà venerdì 28 marzo sempre alle ore 21 con una serata incentrata su un tema esistenziale di grande rilevanza: il senso della vita di fronte alla malattia. Cristiano Ferrario, oncologo a Montreal, ci accompagnerà in un dialogo profondo e toccante dal titolo “Il problema non è non morire, ma vivere”, aiutandoci a comprendere come si può avere fiducia anche nella malattia.

Infine, venerdì 4 aprile, nell’incontro “Il desiderio di essere felice”, Anna Polini e sua figlia Elisa, una ragazza disabile in carrozzina che comunica solo attraverso un ginocchio, condivideranno la loro esperienza personale, offrendo una testimonianza autentica su come la ricerca della felicità possa essere vissuta anche nei momenti più difficili. Il Santuario di Oropa invita tutti a partecipare a questi incontri in diretta streaming per prepararsi alla Pasqua con uno sguardo rinnovato, attraverso il confronto con esperienze e testimonianze capaci di interrogare il cuore di ciascuno. In diretta sul canale YouTube @santuariodioropa e @suonatelecampane

VIA CRUCIS MEDITATA

Ore 15,30 Basilica Antica

Venerdì 7 marzo (medit. S. Alfonso Maria de’ Liguori)

Venerdì 14 marzo (medit. Paul Claudel)

Venerdì 21 marzo (medit. S. Giovanni Paolo II)

Venerdì 28 marzo (medit. Servo di Dio Mons. Luigi Giussani)

Venerdì 4 aprile (medit. Papa Em. Benedetto XVI)

Venerdì 11 aprile (medit. Mons. Renato Corti)

SETTIMANA SANTA

Giovedì Santo, 17 aprile ore 18,15 – S. Messa in “Coena Domini”

Venerdì Santo, 18 aprile ore 15,00 – Via Crucis ore 18,15 – Funzione della Passione di Nostro Signore

Sabato Santo, 19 aprile ore 10,30 – Ufficio delle Letture ore 21,00 – Veglia Pasquale