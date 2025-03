Apicoltura con Su Nuraghe, ecco le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività

Molto partecipata, anche a causa dell’argomento trattato, la quarta serata del corso di apicoltura promosso dall’Associazione Biellese Apicoltori.

Presso il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella; si è parlato della varroasi, l’infestazione da parte dell’acaro “Varroa destructor” che da oltre quarant’anni ha rivoluzionato il modo di fare apicoltura. Relatore il dr. Paolo Detoma che ha messo in evidenza le strategie necessarie per minimizzare i danni anche utilizzando i risultati di un’indagine conoscitiva sugli interventi effettuati dagli apicoltori e mettendo in evidenza tutti i comportamenti considerati errati.

Venerdì 14 marzo alle 21 si replica con un nuovo argomento: le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività apistica e, in coda, un riepilogo sui punti chiave che permettono di garantire il benessere delle api e la soddisfazione per gli apicoltori.