Gaglianico, nuovi tendaggi per la scuola secondaria

“Sono terminati la scorsa settimana i lavori che hanno visto la posa di nuovi tendaggi presso la scuola secondaria del paese. In 10 aule sono state posizionate nuove tenda esterne in PVC a caduta con guide in acciaio inox, complete di motore tubolare comandato a pulsante all’interno delle aule”. A darne notizia Luca Mazzali, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici.

E aggiunge: “Questa è una scuola con una popolazione studentesca molto ampia e sempre in crescita ed era quindi necessario intervenire nella struttura vetrata andando a sostituire i vecchi tendaggi rovinati o rotti per garantire ad un plesso così utilizzato degli spazi confortevoli per alunni e docenti. Questo intervento si inserisce inoltre tra quelli che in questi anni sono stati fatti sull’intera struttura scolastica: dal rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto, alla sostituzione dell’illuminazione e del riscaldamento palestra, per concludere con la verifica e la messa in sicurezza dal rischio di sfondellamento dei solai della scuola.”

Sul tema, è intervenuto anche il sindaco Paolo Maggia: “Come amministrazione crediamo fortemente negli investimenti per la scuola. Negli ultimi anni questa attenzione, legata alla buona gestione del dirigente scolastico e a tutti i suoi collaboratori, hanno favorito un notevole aumento delle iscrizioni, con soddisfazione delle famiglie”.