ITS Academy, la Regione investe sui talenti del turismo FOTO

Il settore turistico e degli eventi è in forte crescita, con oltre 12.300 imprese in Piemonte e più di 77.000 addetti. Tra il 2024 e il 2028, l'Italia avrà bisogno di oltre 620.000 nuovi professionisti, ma il 25% dei posti rischia di rimanere vacante per carenza di personale qualificato.

ITS Academy Turismo Piemonte, sostenuto da Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, offre sei percorsi biennali gratuiti in ospitalità, tour operating, promozione territoriale, gestione eventi, professioni digitali e turismo sportivo, con 1.800 ore di formazione, di cui 700 in stage presso aziende leader.

La novità: ITS On The Road

L'iniziativa "ITS On The Road" porta la formazione direttamente nei territori con un'aula mobile itinerante, presentata alla Fiera Didacta di Firenze.

"Investiamo nei giovani perché il turismo è strategico per l'occupazione".

Opportunità e iscrizioni

I corsi ITS sono gratuiti e finanziati con fondi regionali e ministeriali, con borse di studio fino a 7.000 euro per studenti fuori sede. La didattica innovativa prevede un approccio pratico e collaborazioni con Erasmus+. Il diploma ottenuto è riconosciuto in tutta l'UE.

Aperte le preiscrizioni al biennio 2025-27: its-turismopiemonte.it .