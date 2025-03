Adunata Alpini a Biella: boom di domande per suolo pubblico e posteggi ambulanti

Avanti tutta con l'organizzazione dell'Adunata, ed è boom di domande di partecipazione al bando per richiedere l'ampliamento del suolo pubblico da parte delle attività cittadine, sia a quello per ottenere un posteggio per l’attività di commercio sulle aree pubbliche da parte degli ambulanti.

Il primo era rivolto in particolare alle attività cittadine che si trovano all'interno dell'area pedonale alpina che hanno l'intenzione di utilizzare l'esterno per la posa di uno spillatore di bevande, e a quelle che non hanno un dehor e lo vorrebbero o che già hanno per ampliarlo. Ed è scaduto il 28 febbraio. Il secondo prevedeva l’assegnazione di 100 posteggi così suddivisi: 85 posteggi alimentari, 15 posteggi NON alimentari. Ed è scaduto il 9 marzo.

E agli uffici comunali tra i due bandi sono arrivate circa 300 domande.

“Sono numeri importanti - commenta l'assessore delegato all’organizzazione dell’Adunata Edoardo Maiolatesi -, che testimoniano la portata dell’evento per la nostra Città. Significa che c'è una grande attesa e aspettativa. Nei prossimi giorni gli uffici lavoreranno all’istruttoria delle pratiche e capiremo meglio, ma per il momento siamo soddisfatti".

L'iniziativa di estensione delle attività è stata concepita dal Comune di Biella per supportare i pubblici esercizi e contribuire al successo dell'Adunata Nazionale Alpini. "Le regole per l'estensione delle attività - spiega Maiolatesi - sono condivise in pieno con gli organizzatori e si basano sulle esperienze pluriennali delle altre città che hanno ospitato l'adunata".

I 100 posteggi dove potranno trovare spazio gli ambulanti si trovano invece nel parcheggio a pagamento di Viale Matteotti (tratto compreso tra Via Repubblica e Viale Carducci), in C.so 53° Fanteria (parcheggio lato stadio), Piazza Borsellino (parcheggio lato stadio), Via Don Sturzo (tratto compreso tra via Galimberti e via Schiapparelli), Piazzale De Agostini, Piazza S. Paolo.