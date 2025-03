Valdilana, 1544 i servizi di trasporto in ospedale nel 2024: i numeri dell'Associazione Delfino

In foto, l'auto "di comunità" che si può prendere in sharing

Aumentano i chilometri percorsi e aumenta (seppure di poco) il numero di viaggi effettuati. L'Associazione Delfino di Valdilana fa il bilancio di un anno di servizi di trasporto, il settore che nel sodalizio impegna il maggior numero di volontari, di mezzi e di tempo complessivo.

“E' sempre stato così, il campo dei trasporti è quello che per la nostra associazione rappresenta lo sforzo principale - commenta il presidente Ernesto Giardino -. I volontari impegnati sono una trentina, e come sempre portiamo avanti una politica di mutua gratuità: non c'è nessun obbligo e nessun tariffario, sono gli utenti che fanno l'offerta che possono e che ritengono giusta, nell'ottica di mantenere un servizio che dà una mano al territorio”.

Nel corso del 2024 i servizi di trasporto sono stati 1544, di cui 1338 per motivi medici e 206 per altre esigenze urgenti di vario tipo. “Si tratta in parte di servizi richiesti dal Cissabo, il consorzio dei servizi socio-assistenziali, che ha bisogno per i propri utenti puntualizza il presidente -. Ma in gran parte si tratta di servizi richiesti da cittadini che hanno bisogno di essere portati in qualche struttura per visite o terapie”.

Sono stati complessivamente percorsi circa 85mila chilometri, e ovviamente le destinazioni principali sono le strutture sanitarie: gli ospedali di Biella, Borgosesia e Novara, il centro Asl di Cossato e altri sparsi per mezzo Piemonte, ma anche in Lombardia. “Quello dei trasporti è un bisogno sempre molto pressante. Molte persone della nostra zona hanno bisogno di raggiungere ospedali o altri luoghi di cura per visite e terapie, e non hanno nessuno che li possa accompagnare. C’è anche chi deve raggiungere il luogo di terapia più volte alla settimana, quindi è chiaro che i viaggi si moltiplicano”.

Proprio per fare fronte almeno in parte a queste esigenze, quest'anno l'associazione Delfino ha anche istituito il servizio dell'auto di comunità, in pratica un car-sharing gratuito grazie al quale un utente che può gestirsi il viaggio in autonomia è incentivato a farlo. Il tutto grazie a un finanziamento avuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica. “E' un modo per dare un servizio e nello stesso tempo valorizzare l'autosufficienza delle persone, quando è possibile - aggiunge Giardino -. In questo caso è richiesto all'utente di restituire la vettura come l'ha trovata, perché si tratta di bene della comunità ed è giusto che ciascuno concorra a mantenerlo in efficienza”.

Per chi avesse bisogno, l’ufficio Delfino è aperto nei giorni feriali dalle 9 alle 12, ed è raggiungibile al 335.708.4829. “Vorrei ringraziare tutti i volontari - conclude il presidente Giardino - ma anche tutti coloro che in qualche modo ci danno una mano e fanno in modo che la nostra associazione possa sempre rappresentare qualcosa di utile per il territorio”.