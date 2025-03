Papa Francesco, Vaticano: "Migliora ancora in un quadro complesso"

(Adnkronos) - Papa Francesco anche oggi, martedì 11 marzo, è stabile "con un lieve miglioramento in un quadro complesso". Lo fa sapere il Vaticano con l'ultimo aggiornamento sulle condizioni del Pontefice che continua a essere ricoverato al Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Bergoglio continua la sua terapia farmacologica e non è da escludere un'altra tac nei prossimi giorni. "Dai medici arrivano indicazioni imprecise sulla tempistica della degenza in via prudenziale" spiegano, sottolineando che Bergoglio è stato sottoposto a una "ossigenazione ad alti flussi".

Nel pomeriggio ha seguito gli esercizi spirituali, collegandosi con l'Aula Paolo VI, dove erano in corso le meditazioni, sempre senza essere visto dai cardinali. In mattinata ha ricevuto l'eucaristia. La sala stampa del Vaticano spiega che quando il Papa va nella cappellina a pregare ci arriva in sedia a rotelle. Domani sera tornerà il bollettino medico sulle sue condizioni di salute.

Dal Vaticano si ribadisce che non risultano lavori in corso a Casa Santa Marta, la residenza dove vive il Papa, per accogliere una sua eventuale degenza una volta che verrà dimesso dal Gemelli. "Il Papa quando verrà dimesso lo sarà perché lo potrà essere, non per essere ospedalizzato. Bisognerà sentire le conclusioni dei medici quando uscirà" dal Gemelli. Quanto all'assenza di immagini da quando il Pontefice è ricoverato si ribadisce nuovamente che "chiunque in ospedale ha diritto di decidere se, come e quando mostrarsi".