Milano Cortina 2026, Saldini: "Livigno? Orgoglioso del lavoro per ospitare Coppa del Mondo"

(Adnkronos) - “La prima giornata di gara è stata meravigliosa. Sono orgoglioso del lavoro fatto, che ha permesso a Livigno di ospitare questa tappa di Coppa del Mondo, anche test event in vista di Milano Cortina 2026". Sono le parole del commissario e ad di Simico Fabio Saldini, al termine della prima giornata di test event di sci freestyle a Livigno. "Ciò è stato possibile perché la pista è stata la prima opera olimpica consegnata, con 20 giorni di anticipo, a dicembre 2024. Ora vederla in tutto il suo splendore e la sua potenzialità, apprezzata da addetti ai lavori e atleti, è per me e tutta la squadra di Simico un grande onore e uno sprone a proseguire con la stessa intensità e la stessa qualità in tutte le opere del Piano".

Saldini ha poi aggiunto: "Come a Verona il progetto paralimpico ha guidato quello olimpico, qui a Livigno le opere previste per i Giochi hanno guidato lo sviluppo del territorio facendone emergere potenzialità, qualità e visione. La pista Lam oggi si è mostrata al mondo e sarà un volano sportivo e turistico di primo livello, i parcheggi e l’interversante cambieranno il volto della valle rendendola sempre più car free e sostenibile. Ecco solo alcuni esempi di come Livigno ha saputo cogliere ed esprimersi attraverso l’occasione olimpica”.

Il sindaco di Livigno Remo Galli non ha nascosto la soddisfazione: “È stata una bellissima giornata vedere i tanti ex atleti di Livigno che hanno gettato le basi del freestyle in Italia essere lì a correggere le curve e sistemare la pista. Credo che questa sia la cosa più importante, vuol dire che quel percorso iniziato tanto tempo fa oggi si conclude con le Olimpiadi. È solo grazie al territorio, alle persone che ci credono e lavorano ogni giorno, ai volontari, si possono raggiungere questi obiettivi che non sono per nulla scontati”.

Il commento finale è stato di Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia: “Grande soddisfazione e orgoglio vedere la buona riuscita del test event a Livigno. La collaborazione straordinaria tra enti, Regione Provincia, Comune e società Simico dimostrano che 'si può'. Si possono raggiungere risultati straordinari e, grazie alle Olimpiadi, creare condizioni di miglioramento degli impianti sciistici che non solo serviranno per lo svolgimento delle gare ma resteranno per sempre. Siamo nella direzione giusta e le Olimpiadi del 2026 saranno un successo dell’Italia intera e porteranno le Alpi e le Dolomiti nel mondo”.