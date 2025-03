Skating Biella, buon inizio di stagione: ecco i risultati ottenuti

Sabato e domenica 22/23 febbraio al PalaPajetta di Biella si è inaugurata la stagione sportiva per le atlete della Asd Skating Biella nella gara promozionale AICS.

La prima a scendere in pista e a marcare il territorio di casa per la categoria principianti master 2015 è stata Cresta Vittoria che strappando ai giudici un punteggio addirittura di 7.2 si è guadagnata senza dubbi la medaglia d’oro, accanto a lei, nel secondo gradino più alto del podio, la compagna di squadra, Sveva Taddei che eseguendo il suo disco di gara con convinzione e pochi errori ha portato a casa una medaglia d’argento.

A seguire è stato il turno di Lucrezia Potenziani che nella categoria ragazzi plus 2012 non ha deluso le aspettative della società conquistando il secondo oro della giornata. Ottime prestazioni anche per chi è da solo inizio stagione che pratica questo sport, medaglia d’oro per Sciuto Emanuele nella categoria primi passi basic 2020, medaglia d’argento per Lazzarato Claudia nella categoria principianti basic 2015,ancora argento per Tumelero Gaia nella categoria ragazzi basic 2012 e bronzo per Temporale Nicole nella medesima categoria.

Ad arricchire il palmares della società sono state anche Milesi Maia con una medaglia d’oro nella categoria principianti plus 2014, nella categoria ragazzi master 2012 anche Vaglio Isa ha conquistato la medaglia d’argento, come lei anche Zanello Omar e Albanese Rebecca hanno portato a casa l’argento rispettivamente per le categorie pulcini basic 2017 e giovanile basic. Come invece ormai di tradizione per le agoniste, è stata la sesta rassegna interregionale AICS Memorial Renzo Zanchetta al Palasport Stefano Dal Lago a Novara, a rompere il ghiaccio per la prima gara della stagione nel weekend dal 7 al 9 marzo.

Quest’anno però la Skating Biella ha osato introdurre una novità al Memorial Zanchetta portando in pista il quartetto “Golden Girls” con Paraggio Annarita, Riberno Sofia, Recupero Lucrezia e Maria Elena con il disco “ Femme Fatele” sulle note di Christina Aguilera e Britney Spears nella categoria quartetti Esordienti B. Le ragazze, seppur alla loro prima esperienza di gara di quartetto dopo solo pochi mesi che pattinano insieme, hanno saputo tener banco tra gli altri concorrenti ben preparati, dimostrando in pista fin da subito che l’impegno e la dedizione ripagano sempre conquistando di fatto la giuria di gara che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio e ottenere una medaglia d’argento in una categoria che vedeva ben nove quartetti in gara. Le atlete sono pienamente soddisfatte del risultato ottenuto e della performance eseguita, per essersi destreggiate con tanto successo in una competizione contro quartetti già esperti; anche l’allenatore Federico Agustin Martinez Lemon è orgoglioso del lavoro che le sue atlete in così poco tempo sono riuscite a portare nella loro prima esperienza di gara.

Questo però è soltanto il primo traguardo per il quartetto della Asd Skating Biella poichè a breve le vedrà impegnate in uno show per un’importante convention della Mondoffice e alla Rassegna Nazionale di quartetti e gruppi spettacoli che si terrà venerdì 28 marzo a Salsomaggiore Terme, in un’esperienza in cui le ragazze avranno la possibilità di mettersi in gioco contro quartetti provenienti da tutt’Italia e di mostrare ancora una volta il loro talento. Le soddisfazioni continuano con Adele Recupero che nella sua prima esperienza nella categoria Minis gr.C conquista l’oro in una categoria molto numerosa, distaccandosi dalle altre avversarie con un punteggio superiore a 7.5. Buone prestazioni anche per Tavaretti Margherita nella categoria Minis gr. F, Monfrecola Aurora nella categoria Minis gr.D, Mareschi Erika nella categoria Young gr.C, Riberno Sofia nella categoria junior gr.C e Paraggio Annarita per la categoria senior gr.B.

E’ ufficialmente partita la stagione di gare per cui gli atleti biellesi continueranno a lavorare con i tecnici della società Federico Agustin Martinez Lemon, Recupero Lucrezia e Maria Elena, con la coreografa Arianna Quartesan e il preparatore atletico Daniele Pavan per continuare a perfezionarsi sempre di più sia nella tecnica che nei movimenti artistici per arrivare preparate per affrontare le prossime sfide.