Novarapnea 2025: il Circolo Sub Biella brilla tra gli emergenti FOTO e VIDEO

Domenica 9 marzo, presso il Centro Sportivo Terdoppio di Novara, si è svolta la settima edizione del Trofeo Novarapnea, una competizione di apnea che ha visto la partecipazione di ben 251 atleti provenienti da tutta Italia. L'evento, che si è protratto per tutta la giornata (dalle ore 9:00 circa alle 17:30), è stato un'importante vetrina per gli sportivi emergenti e ha incluso anche gare per atleti con disabilità, che grazie a strumenti dedicati hanno avuto la possibilità di abbattere le barriere fisiche, all’insegna dell’inclusione.

L'apnea sportiva è una disciplina che sta guadagnando sempre più attenzione e che richiede una grande preparazione fisica e mentale. Le prove di gara hanno incluso diverse specialità: i ragazzi muniti di muta, pinne e zavorre hanno percorso le distanze di 50, 75 e 150 m, sia “a tempo” che “dinamica”, in un mix fra regolarità e metri conquistati.

Tra i protagonisti, si sono distinti gli atleti della squadra agonistica di apnea del Circolo Sub Biella, che hanno affrontato la loro terza competizione ufficiale con grinta e determinazione. La squadra, guidata dal coach Marco Scalabrino e accompagnata da Quadrifoglio Garage di Vigliano Biellese con Emanuele Denaro, ha schierato 4 dei suoi 6 atleti: Matteo Beltramo che conquista la 10a posizione, Igor Segala al 7° posto, Marco Scavazzi 4° e Martina Sguotti che si aggiudica la vetta del podio con i 50m rana. Assenti Alessandro Duso Pietro Bertazzi, che parteciperanno in altre occasioni.

Tutti gli atleti, tranne Martina che possiede il secondo brevetto di apnea (ma ancora per poco), sono in possesso del terzo grado di brevetto: “I ragazzi si stanno impegnando moltissimo e in tempi brevi hanno raggiunto risultati incredibili – dichiara lo sponsor e accompagnatore Emanuele Denaro – La squadra si sta allenando intensamente e sono tutti molto determinati ad incrementare le proprie prestazioni. Affronteremo le prossime gare con fermezza e non escludo che anche io potrei mettermi in gioco!”

Per consultare le classifiche clicca QUI