Golf, Siccardi e Chiono vincono nel Circuito Teodoro Soldati a Cavaglià

Una novantina di giovani promesse hanno animato sabato al Golf Club Cavaglià la tappa del Circuito Teodoro Soldati gara nazionale giovanile riservata alla categoria Under 18. Il migliore sulle 18 buche del club biellese (par 68) è stato Mattia Siccardi (Cherasco) che ha consegnato un ottimo score di 66 (-2 sul par del campo). Al 2° posto Leonardo Russo (Pinerolo – Pragelato) con 68 seguito dal ligure Gabriele Augusto Gattiglia (Rapallo) con 69.

Nel femminile dopo una buca di play-off (decisivo un birdie alla buca 18) vittoria di Caterina Chiono (Torino) che aveva chiuso il giro in 79 (+11) come Carlotta Cassani (Castelconturbia) che si è dovuta accontentare del secondo posto. Primi Pulcini (Under 14) Riccardo Rizzo (Lecco) con 74 e Greta Patrizia Borroni (Rovedine) con 87.

Nella classifica netta i migliori sono stati Federico Rizzardo (Lecco) con 59 e Giada Lai (Continental Verbania) con 69. Primo Under 12 partito dai tee avanzati Ferdinand Battaglia (Royal Park).

Domenica, invece, sempre al Golf Club Cavaglià si è giocata la tappa del circuito The Challenge by Bluvacanze Persimmon (18 buche Stableford, 3 categorie) che metteva in palio 10 posti per le semifinali nazionali.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià punti 30, 1° Netto Francisco Miguel DeSousa Cavaglià 39, 2° Netto Andrea Villa Albatros Indoor 39. 2a categoria: 1° Netto Giuseppe Garavaglia Cavaglià 36, 2° Netto Andrea Torricella Cavaglià 36. 3a categoria: 1° Netto Lorenzo Lombardo Be Golf 39,2° Netto Fabrizio Ronchetta Cavaglià 39. 1° Ladies Antonella Cavagna Cavaglià 37.