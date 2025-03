Rally & Co in gara allo Storico Costa Brava

Inizio di stagione importante per la scuderia Rally & Co che, dal 13 al 15 marzo, vedrà due equipaggi partecipare alla 73° edizione del Rally Storico Costa Brava in Spagna, gara valida per il campionato europeo rally storici.

Tra gli oltre 220 iscritti con il numero 209 sulla gialla Porsche 911 sarà al via una coppia inedita, composta da Lamberto Bertinotti al volante, navigato in questa occasione dal figlio Marco, passato questa volta sul sedile del copilota, una postazione decisamente inusuale per lui.

Ad affrontare le 13 prove speciali per 150 km cronometrati nel sud della Spagna, sempre su una Porsche 911 ed il numero 244, saranno presenti anche lo spagnolo Jesus Diez e Carmelo Cappello: una coppia decisamente “europea”, pronta a spingere e a divertirsi in questa avventura rallystica.