Zubiena, la tradizione continua: grande successo per la fagiolata della Riviera FOTO

Zubiena, la tradizione continua: grande successo per la fagiolata della Riviera

Il gruppo della Riviera di Zubiena anche quest'anno ha avuto il piacere di portare avanti la tradizionale della fagiolata, ma con una marcia in più. La sera prima della distribuzione, sabato 8 marzo, ha infatti messo in programma anche una cena, che oltre ad essere molto partecipata è stata una serata dove a fare da padrone di casa è stata l'allegria!

E poi è arrivata domenica, l'atteso giorno della della fagiolata, dove sono stati preparati con cura 6 paioli fumanti.

Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti e i tanti residenti di Riviera che hanno lasciato molte offerte per incentivare i giovani a portare avanti la tradizione, oltre alla Proloco di Zubiena per l'appoggio e all'amministrazione comunale per la concessione dei locali.

A settembre, con il ricavato della fagiolata dello scorso anno, è stato donato del materiale scolastico alla Scuola dell'infanzia del paese. "È stata una soddisfazione per noi fagiolari - dice il Capogruppo Roberto Miglietti - vedere la maestra dei bambini partecipare portando i loro ringraziamenti. È un piacere per noi, riuscire a continuare la tradizione".