"Chiacchieriamo di digitale", a Gaglianico l'incontro gratuito.

Giovedì 13 marzo, dalle 20.30 alle 22.00, presso l’Auditorium di Gaglianico in via XX Settembre, 10, si terrà "Chiacchieriamo di digitale", un incontro gratuito dedicato a chi desidera migliorare le proprie competenze digitali.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next generation EU, con il sostegno della Regione Piemonte, ed è organizzata dal Consorzio IRIS Biella in collaborazione con il Consorzio Il Filo da Tessere. Grazie a questo finanziamento, vengono proposti percorsi formativi gratuiti sul territorio per favorire la digitalizzazione e l’inclusione tecnologica, nel Biellese Occidentale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gaglianico, è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dall’esperienza, e offrirà una panoramica chiara e accessibile sulla digitalizzazione. Durante l’incontro saranno trattati temi come la digitalizzazione in Italia, l’uso di SPID e CIE, i vantaggi del digitale, il funzionamento dei social network e la sicurezza online, con focus su cybersecurity e utilizzo sicuro dei dispositivi digitali. Verranno inoltre proposti spunti per comprendere meglio le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. I partecipanti potranno porre domande, ricevere assistenza pratica e approfondire i concetti fondamentali dell’uso quotidiano dei dispositivi tecnologici. A guidare la serata sarà Alessia Rinaldi, facilitatrice digitale del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, che accompagnerà i presenti con competenza e chiarezza, rispondendo ai loro dubbi e offrendo supporto pratico.

Un appuntamento per chi desidera avvicinarsi al digitale o migliorare le proprie abilità tecnologiche in un ambiente accogliente e interattivo.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Numero Verde Consorzio IRIS: 800.184.723